В Дупница 17-годишен младеж загина на място в неделя, след като взе автомобила на свой роднина и се вряза в жилищна къща с много висока скорост. По първоначална информация джипът се е движил със скорост между 130 и 140 км/ч по тясна градска улица, а в понеделник станаха ясни нови подробности около тежката трагедия.

Както информира Plovdiv24.bg, разследващите изясняват причините за инцидента, като ударът е бил толкова силен, че стената на двуетажната сграда е напълно разрушена.

Оцеляване по чудо и разкази на очевидци

По време на тежкия сблъсък в съседната стая на разрушената къща е спала 82-годишна жена, която за щастие е останала невредима. Тя споделя, че се е събудила около 3:00 часа през нощта от изключително силния удар. Възрастната жена коментира и твърденията на своя съседка студентка, според която преди инцидента в района се е провеждала гонка и до полицията са били подадени общо три сигнала.

Експертно мнение и официални данни от разследването

По думите на експерта Георги Бързаков обаче, хората в подобни ситуации често бъркат звука от леко разкъсан ауспух с превозно средство, участващо в незаконно състезание. Към настоящия момент от органите на полицията все още няма официално потвърдена информация дали в часовете преди катастрофата действително е имало гонка.