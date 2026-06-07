"Бандата на калашниците“ не е мит или интернет измислица, а реална организирана престъпна група, действала основно в София в кварталите Ботунец, Студентски град, "Факултета“ и други.

Според официални данни от няколко полицейски акции групата се е занимавала предимно със сводничество, трафик на жени, насилие, изнудване и пране на пари.

Организацията действа от 2018 г. е разбивана на няколко пъти от ГДБОП и СДВР. Част от членовете й са от ромски произход, но групата не представлява конкретен етнос, а криминална структура.

Името идва от татуировки на автомат "Калашников АК-47“, които много от членовете имат върху главите си, ръцете или краката си. Понякога представители на групировката се движат с черни тениски със същото лого.

Двамата, сочени за водачи в гонката край Челопечене, са били част от организацията, съобщава "Труд". Васко и Траян Филипови припечелвали пари в чужбина, а в България демонстрирали висок стандарт на живот и луксозни коли. Двамата роми не са братя, но имат еднакви фамилии. Често резервирали маси в чалготеки. По заведенията ги знаели като "Калашниците".

Автогонката завърши засега с четири трупа. Все още не е ясно колко точно мъже са пътували в двата автомобила. Те развили бясна скорост, според разследващи - над 150 км/ч, тъй като отсечката е права.

Десетки невинни граждани бяха ранени, а няколко души са в критично състояние и се борят за живота си в столичните най-големи държавни болници.