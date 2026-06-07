Лидерът на "Спаси София" коментира темата с гонката на "Челопешко шосе". По думите му местата в столицата, където се правят гонки, са известни на всички. Според него МВР трябва да проверява хората със скъпите автомобили и направи предложение към вътрешния министър Иван Демерджиев.

Известни са и хората, които нарушават правилата. За следващата една година едни 6 квартала на София да бъдат напълно барикадирани и всеки със скъп автомобил да бъде проверяван. Смятам, че това са шестте квартала, които ако бъдат профилактирани, няма да имат тези проблеми. И те са "Симеоново“, "Драгалевци“, “Бояна“, "Факултета“, "Филиповци“ и "Христо Ботев“. Защото така излиза, че 90% от онези, които си имат за самозабравили се мутри, онези, които ни газят по улиците, онези, които искат да слизат да те бият, ако нещо си ги погледнал накриво, живеят в някои от тези 6 квартала, каза Борис Бонев пред БНТ.

Бонев изказа съболезнования към близките на загиналите при тежката катастрофа в София и коментира причините за пътните гонки и ролята на институциите.

"Камери има колкото искате. Местата за гонки се знаят, винаги се знаят или всички ги знаят. Има ги във форуми, те си се хвалят сами“, посочи той.

По думите му част от извършителите са добре познати на системата и не са достатъчно контролирани.

"Всички тези хора са известни. Те карат скъпи коли, много често са сътрудници или информатори на полицията, занимават се с престъпления, занимават се с наркотици и каквото още се сетите“, каза още Борси Бонев.

Той допълни, че според него е необходима по-строга намеса от страна на МВР.

"Ако МВР не се задейства, не ги дисциплинира, не ги профилактира по всякакви възможни начини, тези трагедии ще продължат“, заяви лидерът на "Спаси София“.

По отношение на ролята на общината Бонев подчерта, че тя трябва да осигурява инфраструктура и видеонаблюдение, но не може да замести полицията.

"Единственото, което може да бъде направено, е полицията да си върши работата. Не да се крият по храстите с триногите камери, а наистина да са на място там, където се провеждат гонките", категоричен бе лидерът на "Спаси София".

Бонев коментира и идеята част от глобите да постъпват в общините, като я определи като разумна, но подчерта нуждата от единна система за контрол.