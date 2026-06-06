Докато държавата и обществото търсят спешни решения след кървавата гонка в София, превърнала градски автобус в ламаринен ковчег, един от водещите пловдивски юристи излезе с отрезвяващ и плашещ коментар. Човекът, явявал се на десетки дела за тежки пътнотранспортни произшествия, направи признание, което показва дълбоката безпомощност на родното правосъдие пред войната по пътищата, видя Plovdiv24.bg. Публикуваме коментара на адвокат Стефан Левашки без редакторска намеса:

Явявал съм се по десетки дела за пътно-транспортни произшествия, в повечето случаи съм защитавал подсъдимите, защото пострадалите се представляват обикновено от една определена категория адвокати, но това е друга тема.

Та след поредната адска катастрофа в София се замислих какво може да се направи като превенция - генерална и специална и да Ви призная нямам отговор, явно нищо не помага срещу идиотите на пътя, нито завишените административно-наказателни санкции, нито увеличаването на размера на наказанието лишаване от свобода.

Дано от прокуратурата и от МВР имат някакъв отговор, защото войната по пътищата става страшна, както се оказа дори и градският транспорт не може да се ползва безопасно.