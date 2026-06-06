Трагедията на Челопешко шосе, при която нелегална гонка с над 150 км/ч завърши с три трупа, 17 ранени и разцепени ламарини, отдавна престана да бъде просто поредната черна статистика от пътя. Тя се превърна в огледало на дълбока социална патология. Докато прокуратурата подготвя безпрецедентно тежки обвинения за "евентуален умисъл", в социалните мрежи изригна вълна от гняв. Една от най-силните и споделяни реакции дойде от Николай Попов, бащата на Сияна, научи Plovdiv24.bg. В своя личен профил във Фейсбук той публикува снимка и клип на един от задържаните шофьори и направи безкомпромисна дисекция на това, което нарече "васковщина".

Кой е Васко? От извършител до нарицателно

В своя пост Николай Попов извежда образа на младия джигит зад волана отвъд персоналната му вина, превръщайки го в събирателен образ на новото време:

Васко не е малцинство. Васко и тези като него вече станаха мнозинство. Васко е диагноза за цяло едно общество, в което татуирани, агресивни вандали тормозят останалите, пише бащата на Сияна.

Посочването на този профил бърка директно в раната на изкривените ценности у нас. Попов предупреждава, че опасната мода бързо намира своите последователи сред подрастващите, за които арогантността и скъпите играчки са се превърнали в мерило за успех:

Васко е пример за подражание – за младите Васковци, които все още нямат ланец, пачки и кола, допълва Николай Попов.

Съучастници в мълчанието

Най-тежкият удар в позицията на огорчения баща обаче не е насочен към институциите или към самите извършители, а към колективната безотговорност на всички нас като общество. На вечния български въпрос "Кой ли е виновен?", отговорът му е болезнено директен:

Ние сме си виновни. Защото допускаме Васковците и васковщината да ни превземат. Мълчим, търпим, отвръщаме поглед и се правим, че проблемът е нечий друг. А после се чудим защо агресията, простащината и безнаказаността вече са навсякъде около нас, обобщава бащата, загубил детето си в тежка катастрофа.

Фактите, които потвърждават диагнозата

Думите на Николай Попов звучат плашещо реалистично на фона на официалните разкрития от разследването. Профилът на задържаните шофьори извади наяве точно тази системна безнаказаност, за която той говори. Припомняме, че и двамата водачи са на пътя от едва година, но вече имат дебели досиета в МВР. Хващани са многократно да шофират без книжки и с брутални превишения на скоростта. Управлявали са мощни и скъпи автомобили с чешки свидетелства за правоуправление, докато прокуратурата вече проверява произхода на парите им.

Време за събуждане

Постът на Николай Попов не е просто поредният коментар под черна новина. Той е манифест срещу безразличието. Трагедията в София доказа, че когато избираме да обърнем поглед встрани от агресията на пътя, рано или късно тя ни застига – на спирката, в пешеходната зона или в градския автобус.

Въпросът сега е дали обществото ще продължи да "търпи и мълчи", или синдромът "Васко" най-после ще получи своето ефективно лечение от съда и институциите.