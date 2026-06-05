Днес честваме паметта на свети Доротей Тирски. Свети Доротей бил роден в около 255 г., вероятно в Близкия Изток.

Според църковния историк Евсевий Кесарийски Доротей получил много добро образование, знаел арамейски, еврейски, гръцки и латински, бил изкусен във философията, богословието и ораторското изкуство.

Неговите качества дотолкова впечатлили императора, че той, "без да бъде принуждаван да се откаже от вярата си (християнството)", бил назначен на важна държавна длъжност.

Но в желанието си да се посвети на църковно служение, Доротей станал свещеник в църквата в град Антиохия Сирийска (днес град Антакия, Турция). По-късно го избрали за епископ в град Тир, Финикия (сега в Ливан). Това се случило в самото начало на четвърти век. Тогава все още се провеждали по заповед на императора гонения против християните.

По време на гонението на Диоклетиан или на Лициний, епископ Доротей бил помолен от вярващите да се укрие. Има сведения, че е дошъл в Тракия и така оцелял.

Днес православната църква почита паметта на Св. Доротей, а имен ден празнуват всички, носещи имената Доротей и Доротея. Този ден е повод не само за личен празник, но и за припомняне на една силна и вдъхновяваща история за вяра, изпитания и саможертва.