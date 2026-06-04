В Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) са назначени трима нови заместник-директори – д-р Иван Шиков, д-р Георги Чавдаров и Невена Петрова. От институцията съобщават, че с тези промени се прави преразпределение на ключови ресори, свързани с контрола върху храните, здравето на животните и растителната защита.

Припомняме, че, която бе зам.-ректор на Аграрния университет в Пловдив.

Д-р Иван Шиков, който досега е бил директор на областната дирекция на БАБХ в Пловдив, поема отговорности, свързани със здравеопазването на животните, контрола върху фуражите и страничните животински продукти, както и ветеринарномедицинските продукти.

В ресора му влиза още граничният ветеринарен контрол, както и дейността на Националния диагностичен ветеринарномедицински институт "Проф. д-р Георги Павлов“ по отношение на диагностика на болестите по животните. Шиков има дългогодишен опит в системата, като вече е заемал и поста директор на агенцията, а по-късно е бил върнат в Пловдив. След освобождаване от длъжност миналата година, съдебно решение го възстановява на позиция в структурата.

Д-р Георги Чавдаров идва от ръководството на областната дирекция в Пазарджик. Той ще отговаря за контрола на храните и лабораторната дейност в агенцията, включително дирекции, свързани с лабораторни изпитвания и контрол на хранителната безопасност. В неговите отговорности попадат и ключови лаборатории, както и част от дейността на диагностичния ветеринарномедицински институт по отношение на храните.

Третият заместник-директор е Невена Петрова, която заема мястото на досегашния заместник-директор Оля Караджова. Тя ще ръководи направления, свързани с растителната защита, контрола на качеството на плодове и зеленчуци, както и регулирането на продукти за растителна защита и торове. В нейния ресор влиза и Централната лаборатория по карантина на растенията.

С новите назначения БАБХ пренарежда управлението на основните си контролни и лабораторни структури, които покриват целия спектър от безопасността на хранителната верига – от земеделската продукция и растителната защита до ветеринарния контрол и безопасността на храните.