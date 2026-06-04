Днес над страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Ще има и градушки.

По-интензивни ще бъдат явленията в Западна и Централна България. Вятърът ще бъде слаб до умерен от запад-северозапад, но в Източна България ще се задържи от юг. Максималните температури ще бъдат между 22° и 27°, в София – около 22°.

До края на тази и през първата половина на следващата седмица въздушната маса над страната ще остане неустойчива. Сутрин над повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност.

На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Ще има и градушки. На по-малко места и с по-малка интензивност ще са валежите в петък. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 25° и 30°, съобщават от НИМХ.