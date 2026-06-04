Бившият шеф на държавната Българска банка за развитие Стоян Мавродиев е задържан в Белград. Това съобщава БНТ. Самоличността му е потвърдена при размяната на информация между българските и сръбските власти. Прокуратурата и МВР вече приготвят документите за екстрадиция на Мавродиев.

Мавродиев беше обявен за национално издирване през 2024 г. Той е обвинен за длъжностно присвояване в особено големи размери във връзка с отпуснат кредит от близо 150 млн. лв. от ББР на фирма "Роудуей кънстракшън".

Разследването започва в края на октомври 2022 г. по повод сигнал за отпуснатия кредит през 2019 г. от ББР. Образувано е и водено разследване за престъпление по служба. Разследването е възложено на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност", а след това на следовател от Софийската градска прокуратура. С постановление от 5 май 2023 г. производството е прекратено, тъй като наблюдаващият прокурор е приел, че не са налице доказателства за престъпление по служба.

Апелативната прокуратура потвърждава прекратяването, но Върховната касационна прокуратура констатира пропуски в разследването, тъй като не са били изследвани част от връзките между дружествата, които по някакъв начин са свързани с кредита. Поради това от 12 януари 2024 г. делото е върнато на прокуратура за продължаване на разследването, като веднага след това се дават указания за разпит на свидетели и е изискана документация.

Впоследствие, след законодателни промени, досъдебното производство е възложено на Комисията за противодействие на корупцията. При извършените претърсвания са иззети документи и други доказателства.