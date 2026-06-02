Както вече съобщихме апелативният прокурор на Пловдив Тихомир Стоев е обект на мащабна проверка от Инспектората на Върховната касационна прокуратура по сигнал за оказван неправомерен натиск, подаден от директора на Областната дирекция на МВР в Пловдив Васил Костадинов. Действията на проверяващите органи са задействани след официалното оплакване на полицейския шеф, въпреки че в.и.ф. главен прокурор Ваня Стефанова коментира казуса публично, без да съобщава конкретното име на висшия полицейски служител.

Конфликтът между институциите в града придоби широка публичност, като за казуса информира Plovdiv24.bg. Според информацията от разследването на сайта Bird.bg, напрежението е ескалирало и заради активизирането на дело "на трупчета“ срещу полицейския шеф. По казуса коментар направи и служебният министър на правосъдието Емил Дечев, който през април отбеляза странно движение по досъдебно производство за принуда срещу директора на пловдивската полиция Васил Костадинов, по което в продължение на повече от година не е имало абсолютно никакво движение.

Активизиране на разследвания и институционален натиск

Припомняме, че Васил Костадинов е получил официална призовка да се яви за привличане като обвиняем по производство, започнато заради командировка на служител на МВР. За съществуването на това дело на полицай №1 в Пловдив му е било директно намекнато от апелативен прокурор. В същото време временно изпълняващата функциите главен прокурор Ваня Стефанова беше категорична, че магистратите и ръководителите на толкова високо институционално ниво носят лична отговорност и трябва изцяло да съзнават последиците от всяко свое решение на базата на установените стандарти за етично поведение.

Кариерни успехи в Апелативната прокуратура

Въпреки развиващото се разследване за неправомерен натиск, Апелативната прокуратура в Пловдив се очертава като изключително успешна ковачница за млади кадри под управлението на Тихомир Стоев. Секретарката на апелативния прокурор Яна Добрева, която съвсем наскоро е придобила своята юридическа диплома и правоспособност, се оказва сред най-подготвените участници в текущите конкурси за младши правораздаватели в страната. Тя е получила по две отлични оценки на писмените и устните изпити в процедурите за младши съдии и за младши следователи. Предстои й и явяване на устен изпит в конкурса за младши прокурори, където на писмения тест също се е справила отлично.

Нови имена около пловдивския апелативен прокурор

Покрай апелативния прокурор на Пловдив Тихомир Стоев изплува още едно име на отличник в конкурсните процедури. Това е Георги Саватинов – син на Васил Саватинов, директор на пловдивското Пето РУ МВР в оставка. Георги Саватинов е бивш прокурорски помощник. За разлика от секретарката Яна Добрева, Саватинов е успял да се подготви успешно единствено за изпита за младши прокурори.

Проверки от Върховната прокуратура и реакция на властта

Магистрати от отдел "Инспекторат“ към Върховната касационна прокуратура продължават работата по подадения от висшия полицейски служител сигнал за оказан натиск. Временно изпълняващата функциите главен прокурор Ваня Стефанова обяви в национален ефир, че ако изнесените данни за неправомерни действия се потвърдят, най-малкото, което ще очаква от апелативния прокурор на Пловдив Тихомир Стоев, е той незабавно да се оттегли от заемания пост. Първият държавник, който съобщи за съществуването на този проблем, беше министърът на правосъдието Николай Найденов. Той разкри, че в документите се съдържат изключително сериозни твърдения за упражняван неправомерен натиск при изпълнение на служебни задължения, както и за искане на специфични лични услуги, свързани пряко с член на семейството на проверявания апелативен прокурор.