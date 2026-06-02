На 3 юни, сряда, президентът Илияна Йотова ще открие официално 17-ото издание на Международното изложение за отбранителни продукти и услуги "Хемус 2026“ в Международния панаир в Пловдив. Тя ще даде старт на престижния форум, който събира водещи производители и експерти в сектора на отбраната.

Официалната програма за деня започва в 10:45 часа, информира Plovdiv24.bg. В Пловдивския панаир Илияна Йотова ще приеме почетния караул от гвардейци, непосредствено преди началото на тържествената церемония.

Международно признание и гвардейски караул

Военният ритуал ще постави началото на международния форум, който по традиция представя най-новите постижения и технологии в отбранителната индустрия и услугите за сигурност. Веднага след посрещането на гвардейците ще стартира и същинската церемония, с която ще бъде даден официалният ход на специализираното изложение в Пловдив.

Повече за изложението

На 17-ото издание на изложението ще се представят 216 фирми и организации от 28 държави. Общият брой български участници достига 107, от които 95 производители и 12 дистрибутори. Увеличение има и при чуждестранните директни изложители – от 77 на 90, което представлява 17% ръст. Изложбените площи вече надхвърлят 5000 кв. м, а потвърдените делегации са над 16.