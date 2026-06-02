Навсякъде бюджетната политика е много зле, включително и е България. След като стана ясно, че ще влезем в еврозоната миналото лято, съвсем го ударихме през просото. Последните управления са изпълнени със страхливи и мързеливи политици, нулеви реформи и грубо 20 млрд. евро нови дългове, които ще останат за нашите деца. Финансовите министри са некадърници, а премиерите - безхаберници.

Това каза бившият министър на икономиката и транспорта Николай Василев. Според него България е можела да приеме еврото още преди 15 години.

"Подкрепям всички разумни реформи, които водят към бюджетен излишък. Едно смело правителство да направи излишък, но сега прогнозата пак е лоша за дефицит, нямало лошо да има "мек свръхдефицит", не съм чул мерки, заявки и числа", заяви Василев и прогнозира, че бюджетът ще бъде приет през август.

"Наказателната процедура е засрамване и мъмрене пред строя, но ако го няма това, всички популисти в парламента ще кажат "Вижте, всичко ни е наред, Европа казва, че нямаме проблем" и ще продължат да карат през просото", коментира той процедурата за свръхдефицит, която ЕК стартира срещу България.

Според икономистът до 30 хил. служители от държавната администрация могат да се съкратят.

9 хил. са само незаетите щатни бройки, защо не ги съкратиха - от мързел и страх. В целия публичен сектор - всичко е безкрайно раздуто, населението намалява всяка година, допълни Николай Василев пред БНТ.

"Уж парите за ток бяха временни през декември 2021 - колко десетки години ще има пари за това? Трябваше да се правят анализи и концесии - поне новият регионален министър (Иван Шишков - б.р.) ги спомена, а преди него - нищо", каза още Василев.

"Като министър на транспорта концесионирахме летищата във Варна и Бургас - да видим колко добре станаха сега, летище София пък взе награда за средна категория летища миналата година, макар и късно да беше опаковано", заяви той.

"Сега пътуваме по африкански пътища и ако не си спукаме гумите по тях, пак ще бъде добре. Аз докато се пенсионирам сигурно, няма да има магистрала "Хемус" и "Черно море" - има най-различни варианти за заплащане на придвижването по магистралите, но трябва да се направи обществено обсъждане", каза още бившият министър.