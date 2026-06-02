Службите изследват дейността на група инвеститори в България за евентуално пране на пари и политическа намеса, като събраните материали от проверките вече се изпращат към прокуратурата. Това стана ясно от изявление на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, който поясни, че казусът надхвърля рамките на незаконното строителство.

Данни за политическа намеса и пране на пари

По думите на Иван Демерджиев съществуват данни за определена намеса на политическо ниво, която предстои да бъде проверена от председателя на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС). Обект на разследване е и потенциално "пране на пари“. Сред проверяваните лица е инвеститорът и бизнесмен Олег Невзоров, за когото се предполага, че към момента се намира извън пределите на страната ни. Демерджиев допълни, че заповедта за експулсиране на украинския бизнесмен е била отменена в нарушение на необходимия ред и без наличието на достатъчно оправдаваща информация.

Саботаж на общинските проверки и реакция на МВР

Институциите са срещнали сериозни затруднения при осъществяването на прекия контрол върху проверявания обект. Общински служители са били възпрепятствани и не са били допускани на място за извършване на инспекции. През цялото това време обаче липсват данни местните власти да са потърсили своевременно съдействие от органите на полицията, предвид което институционалната реакция се е забавила и редица въпроси около надзора на територията са останали без отговор. След като МВР най-накрая е било сезирано, на място са проведени специализирани проверки, а резултатите от тях вече са предоставени на разследващите.

Разследването продължава извън незаконното строителство

Действията на компетентните органи няма да спрат и ще продължат без ограничения, тъй като строителството се оказва само върхът на айсберга. С помощта на останалите служби се извършва цялостен анализ на дейността на тези лица в България, за да се установи дали са замесени или съществуват съмнения за участие в друга престъпна дейност.

Демерджиев засегна и случая с издирвания Васил Михайлов, като подчерта, че неговият баща е оказвал активна подкрепа на младежа с цел той да не бъде открит от органите на реда.