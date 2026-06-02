Бившият енергиен министър в служебния кабинет на Румен Радев Росен Христов е предложен за член на ръководството на "Държавната консолидационна компания" (ДКК), холдинговата структура, известна като "черната дупка" на властта. Това става ясно от протокол, подписан от принципала на държавната компания, вицепремиерът Александър Пулев. Документът вече е публикуван в Търговския регистър, като се изчаква тридневният срок преди вписването на промяната.

Какво представлява ДКК - холдингът за милиарди

"Държавната консолидационна компания" управлява активи на стойност милиарди левове и периодично се намира в центъра на скандали с обществен отзвук. Под нейната шапка са събрани държавни компании с разнородна дейност, които често имат малко общо помежду си. Перлите в короната на холдинга са оръжейният завод ВМЗ-Сопот и държавният търговец на оръжия "Кинтекс", две дружества с ключово значение за националната отбранителна индустрия.

В холдинговата структура влизат още производителят на млечни продукти "Ел Би Булгарикум", дружествата за рекултивация на уранови и други мини "Еко Антрацит" и "Екоинженеринг - РМ", както и държавното строително дружество "Монтажи", което авансово раздаде милиони левове за ремонт на язовири. През последните години под шапката на ДКК бяха прехвърлени и Институтът по маркетинг, и Националният институт за изследвания и сертификация.

Кой е Росен Христов и сянката на договора с "Боташ"

Името на Росен Христов остава трайно свързано с един от най-критикуваните енергийни договори на България през последното десетилетие. Докато беше енергиен министър в служебното правителство на Румен Радев, България подписа газовото споразумение с турската държавна компания "Боташ" - сделка, която струва на държавата близо 1 милион лева на ден. Таксата се дължи независимо от това дали реално се пренася природен газ, или не, а срокът на договора е 13 години. Единственият начин споразумението да бъде прекратено е страната да изплати цялата дължима сума предварително — възможност, която на практика прави разтрогването икономически неприложимо.

Въпреки сериозните критики, че сделката е изключително неизгодна за България, тогавашният енергиен министър определи подписването ѝ като "исторически момент". Самият Христов присъства лично на церемонията в Турция, а подписът му стои под част от документите по договора. Както той, така и тогавашният президент Румен Радев и до днес отричат споразумението да е неизгодно, като представят критиките като "политическа атака" срещу държавния глава.

Няколко последователни правителства декларираха намерение да предоговорят условията с турската страна, но досега тези опити не са довели до конкретен резултат - финансовият хомот от близо 1 милион лева дневно продължава да тежи върху българския бюджет. Освен с енергийната си биография, Росен Христов е известен в публичното пространство и като любител на морските плавателни съдове и ветроходството.

Извлечение от Търговския регистър

Цялостна смяна на ръководството - кои са новите попълнения

От данните в Търговския регистър става ясно, че е взето решение за пълна подмяна на ръководството на ДКК. Освен Росен Христов в новия съвет на директорите влизат още Даниела Узунова, Здравко Шушков и Борислав Андонов - комбинация от представители на държавата и независим член.

Даниела Вълчева Узунова влиза в директорския борд като представител на държавата. Тя вече има опит в управлението на държавни структури — била е член на Съвета на директорите на Национална компания "Индустриални зони" от 1 септември 2022 г. до 31 юли 2023 г., тоест по време на служебните кабинети на Гълъб Донев. Любопитен факт от професионалната ѝ биография е, че през 2015 г. се е явила на конкурс за младши съдии, като на писмения изпит е получила оценка слаб 2.25.

Здравко Панчов Шушков също влиза в борда като представител на държавата. Според справка в Търговския регистър той е едноличен собственик на компанията "Ревохаус" и съдружник в "Брандс". В различни периоди е управлявал и компаниите "Луксипро инвест", "КейСи Рент", "Криейтив Стейшън", "Корпорекс България", "ГВК Инвест" и "Сити АП".

Борислав Младенович Андонов заема мястото на независим член в директорския борд. Той също има участие в редица бизнес структури — съдружник е в "Мулти Агро", която се занимава с международна търговия с агро продукти, семена, олио, храна за животни, ядки и метални руди. Андонов фигурира като съдружник и управител и в дружествата "ЗАХ Пропъртис" ООД и "Суикс Агро Процесинг" ООД.