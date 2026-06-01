Министерството на външните работи уведомява румънските граждани, които преминават транзит или планират пътуване към Република България, че в периода 04–05 юни 2026 г. ще бъдат въведени временни ограничения за движението по Дунав мост "Джурджу–Русе“ поради ремонтни дейности.

За леки автомобили и лекотоварни превозни средства:

Движението ще бъде напълно спряно от 09:00 ч. на 04.06.2026 г. до 21:00 ч. на 04.06.2026 г.

За тежкотоварни автомобили (камиони):

Преминаването ще бъде ограничено от 09:00 ч. на 04.06.2026 г. до 09:00 ч. на 05.06.2026 г.

От компетентните власти препоръчват на пътуващите да използват алтернативни гранични пунктове и да планират маршрутите си предварително с оглед на въведените ограничения.