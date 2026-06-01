Министерството на здравеопазването извърши персонална промяна в ръководството на Изпълнителна агенция "Медицински надзор“ (ИАМН), като освободи досегашния директор д-р Атанас Атанасов и назначи на негово място Иванка Динева. Рокадата е предприета със заповед на служебния министър на здравеопазването д-р Катя Ивкова.

Официалното решение за освобождаването на д-р Атанасов и последващото ново назначение е обявено официално от пресцентъра на Министерството на здравеопазването, информира Plovdiv24.bg.

Мотиви за кадровата рокада

Решението на ведомството е продиктувано от предприетите мерки за ускоряване на процесите по дигитализация в ежедневната дейност на агенцията. Промяната цели също така да повиши ефективността на контролната дейност, както и да оптимизира механизмите, по които се образуват, проследяват и приключват текущите проверки. От Министерството на здравеопазването изразиха официална благодарност към д-р Атанасов за досегашната му работа начело на Изпълнителна агенция "Медицински надзор“.

Новият директор и приемствеността

За изпълнителен директор на ИАМН е назначена Иванка Динева, която вече е заемала същия ръководен пост в периода между 2023 г. и 2026 г. Нейното повторно назначение има за цел да осигури необходимата приемственост по отношение на вече започнатите международни контакти и инициативи, които са пряко насочени към разширяване на достъпа на българските граждани до високоспециализирано трансплантационно лечение.

Приоритети в управлението

Сред основните задачи, които министър Ивкова възлага на новия директор, са активизирането на международното сътрудничество в специфичната област на донорството и трансплантациите. Динева ще трябва да продължи и конкретните действия, предприети през 2025 г., за партньорство в областта на белодробните трансплантации на български пациенти чрез съвместна работа с водещи европейски трансплантационни центрове, като по този начин се развива международното сътрудничество в тази сфера.