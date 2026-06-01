"Прогресивна България“ обсъжда възможността за съкращаване на срока на майчинството в България. Идеята беше спомената от депутата Владимир Николов в интервю тази сутрин пред bTV. Засега подробности няма, но Николов обвърза всяко евентуално съкращаване със задължението за осигуряване на достатъчно ясли за децата.

"Имал съм разговори с много майки. Те не искат да са вкъщи. Но са там заради децата си, тъй като няма ясли", обясни зам.-председателят на парламентарната група на ПБ.

Не даде подробности дали говори за отпадане на цялата втора година от платеното майчинство. За оставащите извън ясли и градини деца заради недостига на места обясни, че щом има политическа воля, а такава управляващите имат, ще се намери решение.

В момента майчинството у нас е две години. През първата година майката получава 90% от среднодневното си брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски, което на практика покрива почти цялата ѝ заплата. През втората година обезщетението значително намалява – в момента е 398,81 евро, като сумата не е актуализирана поради липсата на бюджетни закони.

В ЕС България се отличава с най-дългото майчинство, като във всички други държави то е под една година. Решението за евентуално съкращаване на майчинството обаче ще бъде обвързано с наличието на достатъчно места в ясли, отбелязва Николов.

Николов заяви, че проблемът е много по-дълбок от размера на обезщетението през втората година от майчинството.

Тук проблемът не е увеличението на парите за втората година от майчинството. Проблемът е, че майките не могат да намерят ясли за децата си, каза Николов.

Той заяви, че ще бъдат предложени конкретни мерки за справяне с този проблем, както и за ограничаване на дискриминацията срещу жени в детеродна възраст на пазара на труда.

"Мерките, които ще предложим, са това да няма дискриминация от работодателите към жените, защото има статистика, която показва, че част от работодателите не наемат жени в детеродна възраст, опасявайки се, че трябва да плащат дълго майчинство", заяви Николов.

"Ако една жена иска да гради кариера, в което няма нищо лошо и е насърчително. Ако тя стои две години майчинство - тоест три месеца преди да роди и след това две години майчинство, дай боже да роди и второ/трето дете, изключително трудно се гради кариера по този начин", заяви Николов.

Plovdiv24.bg припомня на читателите си, че Владимир Николов бе водач на листата на "Прогресивна България" за Пловдив-град на предсрочните парламентарни избори, които се проведоха на 19 април.