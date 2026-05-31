Мащабна схема с незаконно строителство, заменки на терени и издаване на документи с невярно съдържание е довела до покупката на десетки апартаменти от нищо неподозиращи граждани във Варна. Регионалният министър Иван Шишков категорично заяви, че в случая се касае за измама, която преминава границите на корупционната практика, и настоя настоящият кмет на града Благомир Коцев да предприеме действия за премахването на незаконните къщи.

Механизмът на имотната измама

Иван Шишков обясни, че замесените лица частично казват истината и частично я премълчават, като разкри конкретните причини за това. В основата на извършените сделки стоят удостоверения за търпимост, издадени през 2023 г., които очевидно са с невярно съдържание. Данните до момента сочат, че за един от терените е направена заменка с държавата в периода 2005-2006 г. Според регионалния министър е напълно очевидно, че същинското строителство е започнало едва след издаването на въпросните удостоверения за търпимост, като някой е решил да използва тези документи, за да извърши измамата.

Собствениците са закупили апартаментите впоследствие, тъй като сградите вече са били вписани в Кадастъра въз основа на удостоверенията. Относно начина, по който са били отпуснати банковите кредити на купувачите, министърът посочи, че не разполага с информация и подчерта, че не е негова работа да проверява банковите процедури.

Бездействие на местната власт и нарушения при устройствения план

След издаването на документите и вписването на обектите идва управлението на настоящия кмет Благомир Коцев. Сигнали по случая се подават в общината още от 2024 година, но Коцев не е реагирал на тях. Хронологията на нарушенията продължава и през 2025 г., когато е допуснато изработването на Подробен устройствен план (ПУП) за района.

Иван Шишков беше категоричен, че кметът е бил длъжен да откаже изработването на ПУП, тъй като по това време вече е имало изрично констатирано незаконно строителство. Законът по думите му е съвсем ясен – когато е налице незаконно строителство, не се допуска изработване или изменение на ПУП, защото подобно действие би имало за цел единствено последващо узаконяване на обектите.

Институционални наказания и съмнения за корупция във ВиК

Във връзка с казуса как сградите са били захранени с вода и как гражданите са плащали сметките си, регионалният министър е провел среща във Варна с председателя на местното дружество ВиК. Иван Шишков подчерта, че на ръководителя на водния оператор "не му се е разминало“ и допълни, че това, че до момента е уволнен само шефът на Кадастъра, вписал незаконните сгради, не означава, че няма да бъде уволнен и шефът на ВиК.

Наличието на изградена канализация в комплекса, което от Кадастъра са обяснили с присъствието на стара водопроводна тръба, е проява на чиста корупция. Министърът заключи, че тези действия категорично преминават нормалните граници на корупционните практики, поради което кметът на Варна трябва незабавно да изпълни правомощията си и да премахне незаконните постройки.