Минималната работна заплата в България може да спре да бъде една и съща за цялата икономика. Министерството на труда и социалната политика разработва изцяло нов механизъм, по който размерът й да се договаря по отрасли, вместо да се изчислява автоматично за цялата страна. Промяната се обмисля да влезе в сила от 2027 г.

Според социалния министър Наталия Ефремова идеята е минималното възнаграждение вече да не се определя автоматично като 50% от средната заплата за страната, а да отчита специфични за всеки сектор показатели, преди всичко инфлацията и производителността на труда. Целта е по-голяма гъвкавост и съобразяване с реалните пазарни условия в различните браншове.

Защо се търси нов модел

Сегашната формула обвързва минималната заплата със средната за страната. Критиката към този подход е, че България има големи разлики в доходите между отделните сектори и региони, затова единна ставка трудно отразява реалното състояние на конкретен бранш.

Новият европейски подход, към който се ориентира и страната, насърчава колективното трудово договаряне като основен инструмент за постигане на адекватни доходи. Именно затова обсъжданият механизъм предвижда заплащането да се договаря между работодатели и синдикати на ниво отрасъл.

1213 лева - под въпрос до бюджета

Промените идват на фона на несигурност и около текущия размер. Вицепремиерът и предишен социален министър Борислав Гуцанов коментира, че минималната заплата от 1213 лв., предвидена за 2026 г., не е сигурна до окончателното приемане на държавния бюджет.

От 1 януари 2026 г. минималната заплата е 1213 лв. бруто месечно при пълен работен ден. Увеличението засяга доходите на близо 600 000 души, но окончателното му потвърждение остава обвързано с бюджетната рамка.

България остава последна в ЕС

Дебатът за механизма се води в момент, в който страната заема последното място в Европейския съюз по размер на минималното възнаграждение. У нас то е около 620 евро, докато в Люксембург достига 2704 евро - над четири пъти повече.

Кога и в какъв вид новият модел ще влезе в сила, ще стане ясно след съгласуване със социалните партньори и в зависимост от бюджета. Засега промяната по отрасли остава на ниво предложение, чийто хоризонт е 2027 г.