Асфалтовата настилка на основния път между Смолян и Пампорово продължава прогресивно да се пропуква, нацепва и пропада, като единственият вариант за трайното му възстановяване е изграждането на мостово съоръжение. Месец след природното бедствие експертите и държавата предлагат този мост да премине над самото активно свлачище, като двата му края стъпят изцяло върху здравите основи на съществуващото трасе.

Изграждане на авариен обход и подготовка за сезона

До десет дни се очаква да бъде завършено и пуснато в експлоатация аварийно трасе над пропадналия участък, което да облекчи преминаването. В същото време курортният комплекс Пампорово се готви за бързо откриване на летния туристически сезон. Очаква се през следващата седмица на официален оглед в района да пристигне министърът на туризма Илин Димитров, за да се запознае на място с обстановката.

Всекидневните затруднения за пътуващите и транспорта

Повече от месец прекъснатата пътна артерия коства на гражданите сериозни нерви и загуба на време по заобиколни маршрути. Работещите в курорта Здравка и Светослав споделят, че времето им за път се е увеличило с един час в посока, което сериозно оскъпява всекидневните разходи за гориво и амортизира автомобилите им. Шофьорите на автобуси от транспортните фирми също отчитат постоянни закъснения от около 20 минути заради преминаването през село Стойките, като изразяват опасения, че през зимния сезон със снеговалежите закъсненията ще достигнат до един час.

Сериозни загуби за бизнеса и строителния сектор

Природното бедствие е откъснало напълно и вилно селище, в което предприемачът Стилиян Ставракев изгражда нов туристически комплекс за десетки милиони левове. Тъй като достъпът сега е възможен единствено откъм Смолян, доставчиците на строителни материали масово отказват курсове, а малкото съгласили се прехвърлят товарите на по-малки превозни средства, което прави транспорта двоен и оскъпява драстично процеса. По данни от доклада на експертите от "Геозащита“ - Перник, земната маса под пътя остава силно активна.

Положителни знаци и организация на движението

Областният управител на Смолян Георги Пепеланов отчете пред Nova известни положителни знаци, като уточни, че след засушаването на времето в последните дни не се забелязват повърхностни води. Според него основната причина за активирането на процесите е преовлажняването на терена от обилните снеговалежи и дъждове. Той увери, че аварийният обход над свлачището ще бъде засипан с чакъл и до броени дни по него ще могат да пътуват всички работещи в курорта, като впоследствие ще се реши дали да се пуснат и автомобили с тегло до 3,5 тона.

Липса на средства за алтернативното трасе

Успоредно с държавните мерки, хотелиери от Пампорово предлагат използването на алтернативен общински път под свлачещния участък, който в момента служи за селскостопански нужди и е частично затрупан. Собственикът на комплекси в курорта Недялко Кацаров обяснява, че това трасе е много по-широко, удобно и безопасно за туристите, които искат да слязат до Смолян.

Местна строителна фирма е изявила готовност да го изгради за 60 дни, но проектът изисква 1,4 млн. евро – сума, която Община Смолян не може да си позволи. Поради липсата на общинско финансиране, бизнесът отправя апел към премиера Румен Радев и министъра на регионалното развитие Иван Шишков да посетят обекта и да подкрепят частната инициатива на местната общност.