Години наред сме свидетели на това как чужда пропаганда и нейните добре платени рупори в България мощно надуват говор на омразата срещу Украйна, срещу нейната борба за независимост и срещу пребиваващите у нас украинци. Според политическия анализатор Огнян Минчев, ситуацията вече е достигнала критична точка, щом се е наложила намесата на посланика на Киев с предупреждение за ескалация на ксенофобските прояви срещу бежанците.

В своя позиция Минчев деконструира основните антиукраински стереотипизирани лъжи, които се практикуват у нас, и отправя сериозно предупреждение за дългосрочния негативен ефект от тази кампания върху бъдещето на България.

Политическият анализатор систематизира и опровергава четири от най-разпространените митове, които руската и проруската пропаганда налагат в българското обществено пространство:

Лъжа №1: Украйна се ръководи от "режим“, контролиран от Запада. Минчев определя това твърдение като проява на "безскрупулна наглост“ и припомня базовите факти: "Украйна не е нападала Русия. Украйна не е окупирала части от Русия. Украйна не е убивала мирни граждани. Агресията е на Русия – от 2014-та година досега.“

Лъжа №2: Има опасност България да бъде въвлечена във война заради Украйна. Истината е точно обратната. Със своята огромна саможертва Украйна реално пази България и Европа от война, тъй като спира геополитическия реваншизъм на Кремъл.

Лъжа №3: Украйна дискриминира българите на своя територия. Анализаторът подчертава, че в момента възможността за изучаване на български език и практикуване на българска идентичност в свободна Украйна е с най-голям обхват в сравнение с предходните 200 години, когато българите са били сурово потискани от руската и съветската империя. Той обръща внимание на един премълчаван факт: "До ден днешен българите в окупираните от Москва украински територии са напълно безправни – за разлика от тези, които живеят на свободна украинска земя.“

Лъжа №4: Украинските бежанци са богаташи с луксозни коли, които живеят на гърба на "гладуващите българи“. Макар малцинство да притежава по-скъпи автомобили, огромната част от бежанците са самотни майки, възрастни хора и хора с хронични заболявания, напуснали домовете си само с ръчен багаж. Минчев пояснява, че те получават минимални помощи от Европейската комисия, а не от българския бюджет, и с тези средства пълнят хотелите по Черноморието извън активния сезон. Освен това те работят и не са привилегировани с нищо, освен с "привилегията да бъдат мразени от малоумните жертви на великоимперската пропаганда у нас“.

Анализаторът отчита и икономическите измерения на тази ксенофобска вълна. Антиукраинските настроения вече прогониха от България десетки хиляди образовани и квалифицирани хора с чувство за гражданска отговорност.

"Ако се бяхме държали с тези хора по достоен начин, нямаше да внасяме работници от Пакистан, Бангладеш и другаде, откъдето освен работната ръка, вкарваме и ислямистки мрежи, дълбоко чужда на България култура и ниска съвместимост с българския начин на живот“, отбелязва Огнян Минчев.

Според него цялата тази кампания е свидетелство за изключително ниските морални и цивилизационни стандарти на една значителна част от българското общество – проява на интелектуален и човешки примитивизъм, злоба и откровена простотия.

Минчев припомня през колко трудности премина Украйна от началото на пълномащабната инвазия през февруари 2022 г. Страната отказа евакуация на лидерството си (с емблематичния отговор на Зеленски към Байдън: "Нямам нужда от транспорт – имам нужда от оръжие и боеприпаси“) и устоя на натиска, въпреки че в началото Западът дозираше помощта от страх от ядрена ескалация, а администрацията на Доналд Тръмп през февруари 2025 г. демонстрира изключително суров подход в Овалния кабинет.

Днес обаче ситуацията е качествено различна. Украйна вече е самостоен и независим фактор и притежава огромно и безценно ноу-хау за водене на модерна война.

Украинските военни технологии са силно ценени от държавите в Персийския залив, а ВПК в САЩ и Европа търси партньорство с украинската индустрия.

Както и да завърши войната, през следващите десетилетия Украйна ще бъде ключов военен, стратегически и политически фактор в баланса на силите в Източна Европа и Черноморския регион.

В края на своя анализ проф. Минчев отправя директен въпрос към "диригентите на антиукраинската омраза“ у нас: какво бъдеще подготвят за България в регион, в който Украйна ще бъде основен фактор за сигурност и вземане на решения?

"Защо градите злоба и омраза към него – не си ли давате сметка, че ненавистта е най-силната енергия на един неотменим бумерангов ефект? Само че бумерангът няма да удари само вас, а и цяла България, на която вие днес създавате образ на нищожна, дребнава, озлобена национална общност.“

В заключение анализаторът подчертава, че докато платените пропагандатори вероятно се надяват да избягат със спечелените пари (при това в отричания от тях Западен свят, а не в Русия), България остава уязвима – с тежки демографски проблеми, мощни съседи и не особено кадърен политически елит.

"Спрете да хулите Украйна и украинците... Те без съмнение са много по-достойни човешки същества от вас, безмозъчните и продажниците“, завършва Огнян Минчев.