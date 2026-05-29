17-годишен младеж от Благоевград, който бе приет по спешност в университетската многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Пирогов“ след наркопарти, вече е изведен от отделението по реанимация. Инцидентът, при който пострада момчето, е свързан с трагичната смърт на 16-годишна ученичка в благоевградския квартал "Струмско“.

Официалните данни за здравословното състояние на пациента бяха оповестени от пресцентъра на столичното лечебно заведение, информира Plovdiv24.bg. Към настоящия момент младежът е настанен за последващо лечение в клиниката по неврохирургия, като показателите му са стабилизирани, той е контактен и адекватен.

Хронология на трагичния случай в Благоевград

Тежкият инцидент се разви пред блок 17 в благоевградския квартал "Струмско“, където 16-годишната ученичка Ивана бе открита мъртва. Трагедията е настъпила вследствие на падане от апартамент на петия етаж на блока, където е организирано абитуриентско парти. Непосредствено след инцидента, от другата страна на същия блок, в изключително тежко състояние бе намерен и неговият 17-годишен приятел Д. С., който впоследствие бе транспортиран за спешно лечение в София.

Ход на разследването и съдебни мерки

Във връзка със смъртта на момичето 20-годишния студент Александър Георгиев бе арестуван. Въпреки повдигнатото тежко обвинение, съдът взе решение да пусне задържания студент без каквато и да е мярка за неотклонение, като в официалната си позиция магистратите посочиха, че към момента по делото липсват категорични доказателства за неговата вина.