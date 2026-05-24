Кметът на община Благоевград обяви утрешния 25 май за Ден на траур на територията на цялата община. Повод за черната вест е незапомнена трагедия, при която загина непълнолетно дете, а друго бе тежко ранено.

В знак на съпричастност и почит към паметта на загиналото дете, местната власт налага строги ограничения за всички масови прояви в града и околните населени места.

Отмяна на празничните събития

Със заповед на кмета се отменят всички планирани тържествени и развлекателни мероприятия на територията на общината. За събитията, чиято организация е в толкова напреднал етап, че пълната им отмяна е обективно невъзможна, е разпоредено те задължително да започнат с минута мълчание.

Официалният концерт на площад "Македония", предвиден за 20:00 ч. на 24 май, няма да бъде отменен, но ще започне с едноминутно мълчание в памет на жертвата. Националният флаг пред сградата на Общината и всички официални институции ще бъде свален наполовина.

Общинската администрация призовава всички граждани, собственици на заведения и организатори на частни събития да се съобразят с обявения траур и да проявят смирение и уважение към скръбта на почерненото семейство. Обстоятелствата около инцидента все още се изясняват от компетентните органи.