Трима души са задържани за срок до 24 часа при специализирана полицайска акция във Варна, свързана с разследването за незаконно строителство в местността Баба Алино и дейността на "Корпорацията КУБ". Служители на МВР са извършили претърсвания и изземвания на адреси през нощта, като действията им са приключили в 4:00 часа тази сутрин.

Среднощни арести и изземване на доказателства

След образуването на досъдебно производство за незаконното строителство, полицията във Варна е атакувала адреси, имащи отношение към работата на "Корпорация КУБ". В ареста за 24 часа са приведени счетоводителят, юристът на дружеството и помощникът на собственика на организацията. По време на обиските разследващите са иззели компютри, мобилни телефони и множество документи, които засягат дейността на свързаните в структурата дружества.

Официалната позиция на инвеститора

В официална позиция, разпространена до медиите, от корпорация КУБ настояват инвестиционният проект в местността Баба Алино да се разглежда единствено на базата на факти, документи и административна хронология, а не чрез политически внушения и предварителни публични присъди. От компанията отказват да решават казуса чрез медиен спор и заявяват, че всички относими документи и разрешителни, издадени от компетентните органи, ще бъдат представени по установения законов ред.

Проекти, лицензи и работни места

От компанията подчертават, че притежават лиценз клас I, членуват в Камарата на строителите във Варна и имат професионална история както в България, така и в няколко други държави. От КУБ допълват, че инвестицията в комплекса е част от дългосрочен ангажимент към региона, като в рамките на проекта са вложени значителни средства и са разкрити работни места за български и украински граждани, потърсили закрила у нас след началото на войната. Точният размер на финансовото вложение обаче не се уточнява в писмото.

Административната история и Общия устройствен план

Към момента на купуването на имотите, те вече са имали съществуваща административна и документална история, допълват от КУБ. Територията е заварена с план от 1967 г. и с решение на общинските органи от 2015 г., според което теренът попада в хипотеза на Закона за горите, позволяваща промяна на предназначението на земята. Същевременно приетият през 2015 г. Общ устройствен план на Варна също не налага ограничения. От корпорацията ще настояват да се изясни защо се твърди, че документите са с невярно съдържание, след като те са издадени точно по този начин от самата общинска администрация.

Спорът за нотариалните актове и местните данъци

От КУБ определят внушенията за безпочвени, тъй като нотариалните актове за собственост са вписани законно в Службата по вписванията във Варна през 2023 г. и 2025 г., а собствениците имат партиди за ток и вода. "Общината ни събра от нас и от всички купувачи стотици хиляди евро за данък сгради, такса смет, както и местен данък за придобиване, а сега твърди, че декларираното било въз основа на неверен документ“, се посочва в писмото. Инвеститорът алармира и че местната власт събира такси за услуги като сметосъбиране и сметоизвозване, които реално не се извършват.

Отричане на обвиненията за незаконна сеч

От корпорацията категорично отхвърлят и твърденията, че са извършвали незаконна сеч на терена. Те настояват за разграничаване на техните действия от тези на трети лица, тъй като имотите дълго време са били разградени и е имало нерегламентирани влизания, за които съставените актове са на външни извършители. Ограждането на терена е предприето като мярка за сигурност и контрол на достъпа след съгласуване и предписание от компетентните органи, а не с цел укриване.

Отмяна на пресконференцията поради натиск

Корпорацията бе обявила провеждането на официална пресконференция пред медиите във Варна. Малко преди началния час срещата с журналисти бе отменена с мотив, че спрямо компанията се извършват продължаващи действия за оказване на натиск. По думите на представители на КУБ, среднощните и дневните събития са блокирали напълно работата на офисите и служителите им. Нова дата за среща с медиите ще бъде насрочена допълнително, като от КУБ остават ангажирани с диалог, но изразяват остро несъгласие с опитите казусът да се превръща в политическа атака, уронваща доброто им име.