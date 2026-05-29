Бившият премиер на България Иван Костов обяви в ефира на БНТ, че Андрей Гюров е неговият фаворит за президент на демократичната общност по повод предстоящите държавни избори. Той аргументира избора си с отличното представяне на Гюров по време на мандата му като служебен министър-председател.
В телевизионното си интервю Костов направи паралел между собственото си управление и предизвикателствата пред днешните лидери.
Силата на демократичната общност и международният курс
Иван Костов изрази категорично мнение, че демократичната общност в страната не зависи сериозно от вътрешните разделения между нейните политически представители. Според него същината на тази общност са хората, които излизат на улицата и представляват истинския авангард на българското общество. Костов коментира още, че руската опасност за страната не е реална и никой няма обективната способност да обърне геополитическия курс на България, тъй като държавата е дълбоко интегрирана в структурите на Европейския съюз и НАТО. Поради тази причина темата не трябва да се превръща в разделителна линия на предстоящия президентски вот. Той пожела успех на новото правителство и подчерта, че е жизненоважно да се намери работещо послание към младото поколение, като едновременно с това се върнем към строгата финансова дисциплина.
Историческата цена на реформите и управлението на "Прогресивна България“
Бившият министър-председател направи равносметка на собствената си управленска дейност в контекста на настоящата политическа ситуация, при която Румен Радев и партия "Прогресивна България“ разполагат със самостоятелно мнозинство в парламента. Костов посочи, че от настоящите управляващи се очакват тежки реформи, каквито в страната не са провеждани от дълго време. Той подчерта, че обществото е силно изморено от постоянния политически шум, скандалите, нерешените проблеми и нарастващото социално неравенство. По думите му хората са дали високата си подкрепа с очакването за честен, искрен и решителен сблъсък с проблемите, независимо от политическите последици. Костов допълни, че истинският политик трябва да е готов да жертва собственото си бъдеще в името на обществения интерес.
Разграждането на корупционния модел и съдебната власт
Иван Костов изтъкна като основен проблем факта, че България все още не успява да убеди своите граждани в справедливостта на държавните институции. Той дефинира корупцията в страната като ендемична и контролирана от брокери на влияние, но предупреди, че смяната на модела не трябва да се превръща в търсене на реванш или пожарни кадрови смени, защото в противен случай новите управляващи ги очаква крах. Според него съдебната власт е тежко уязвена и не притежава капацитет да се самоспаси, но част от институциите могат да бъдат оздравени чрез решителни политически действия, подкрепени от огромния капитал на обществено доверие.
Костов коментира персонално и фигурата на Борислав Сарафов, определяйки го като лесен.
Бившият премиер обобщи, че ако прокуратурата премине към изпълнителната власт, тя ще застане под реален обществен и политически контрол, като отчете, че в днешно време гражданското общество е много по-силно, отколкото е било през 90-те години на миналия век.
