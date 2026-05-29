Бившият премиер на България Иван Костов обяви в ефира на БНТ, че Андрей Гюров е неговият фаворит за президент на демократичната общност по повод предстоящите държавни избори. Той аргументира избора си с отличното представяне на Гюров по време на мандата му като служебен министър-председател.

В телевизионното си интервю Костов направи паралел между собственото си управление и предизвикателствата пред днешните лидери.

Силата на демократичната общност и международният курс

Иван Костов изрази категорично мнение, че демократичната общност в страната не зависи сериозно от вътрешните разделения между нейните политически представители. Според него същината на тази общност са хората, които излизат на улицата и представляват истинския авангард на българското общество. Костов коментира още, че руската опасност за страната не е реална и никой няма обективната способност да обърне геополитическия курс на България, тъй като държавата е дълбоко интегрирана в структурите на Европейския съюз и НАТО. Поради тази причина темата не трябва да се превръща в разделителна линия на предстоящия президентски вот. Той пожела успех на новото правителство и подчерта, че е жизненоважно да се намери работещо послание към младото поколение, като едновременно с това се върнем към строгата финансова дисциплина.

Историческата цена на реформите и управлението на "Прогресивна България“

Бившият министър-председател направи равносметка на собствената си управленска дейност в контекста на настоящата политическа ситуация, при която Румен Радев и партия "Прогресивна България“ разполагат със самостоятелно мнозинство в парламента. Костов посочи, че от настоящите управляващи се очакват тежки реформи, каквито в страната не са провеждани от дълго време. Той подчерта, че обществото е силно изморено от постоянния политически шум, скандалите, нерешените проблеми и нарастващото социално неравенство. По думите му хората са дали високата си подкрепа с очакването за честен, искрен и решителен сблъсък с проблемите, независимо от политическите последици. Костов допълни, че истинският политик трябва да е готов да жертва собственото си бъдеще в името на обществения интерес.

Всяка голяма реформа не се прощава. Но след 25 години гражданите започват да ти се усмихват и да разбират. Реформи отдавна не е имало. Обществото е изморено от постоянния политически шум скандали, нерешени проблеми, нарастващо неравенство. Хората дадоха цялата тази подкрепа. Да се тръгне срещу проблемите честно, искрено, решително. Независимо от последиците, те могат да бъдат лоши за тези, които ще направят реформите заяви Иван Костов

Разграждането на корупционния модел и съдебната власт

Иван Костов изтъкна като основен проблем факта, че България все още не успява да убеди своите граждани в справедливостта на държавните институции. Той дефинира корупцията в страната като ендемична и контролирана от брокери на влияние, но предупреди, че смяната на модела не трябва да се превръща в търсене на реванш или пожарни кадрови смени, защото в противен случай новите управляващи ги очаква крах. Според него съдебната власт е тежко уязвена и не притежава капацитет да се самоспаси, но част от институциите могат да бъдат оздравени чрез решителни политически действия, подкрепени от огромния капитал на обществено доверие.

Костов коментира персонално и фигурата на Борислав Сарафов, определяйки го като лесен.

Сарафов е много лесен и лек противник. Отиде си като перо от птица. Когато подухна, вятъра на промяната го отнесе. Той не е същината на проблема каза още Костов

Бившият премиер обобщи, че ако прокуратурата премине към изпълнителната власт, тя ще застане под реален обществен и политически контрол, като отчете, че в днешно време гражданското общество е много по-силно, отколкото е било през 90-те години на миналия век.