Летни температури обхванаха цялата страна през днешния 27 май. Най-топло към 15,00 часа е било във Видин, където са отчетени 32 градуса, а най-студено - на връх Мусала - едва 5 градуса.

Справка на Plovdiv24.bg в сайта на Националния институт по метеорология и хидрология показва, че към 15,00 часа в по-големите градове у нас са отчетени следните температури:

- София 27 градуса

- Пловдив 30 градуса

- Варна 25 градуса

- Бургас 26 градуса

- Русе 29 градуса

- Стара Загора 29 градуса

- Благоевград 29 градуса

Времето утре

През нощта ще бъде предимно ясно. Ще духа слаб югозападен вятър. Утре вятърът ще се ориентира от северозапад, в Източна България от север-североизток, ще се усили и ще бъде умерен до силен. С него в страната ще нахлува по-хладен въздух.

Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Най-интензивни ще са явленията в Централния и Източния Предбалкан. Ще има и градушки. Максималните температури ще бъдат от 22°-23° в североизточните до 32°-33° в крайните югозападни райони, в София – около 25°.

Над планините още преди обяд ще започне да се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 18°, на 2000 метра - около 11°.

По Черноморието ще духа умерен вятър от север-североизток. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 22° и 25°. Температурата на морската вода е 17°-20°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.