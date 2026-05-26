Собственик на семеен ресторант по българското Черноморие, Мартин Пенчев, публикува в социалните мрежи позиция, която предизвика разнопосочни реакции и нова вълна от коментари относно трудовия пазар в туристическия и строителния сектор.

В публикацията си той критикува част от работещите в бранша, като ги определя като "гнила прослойка“ и твърди, че някои служители отказват работа с възнаграждение около 1500 евро. По думите му, част от тези хора често сменят работни места и не проявяват достатъчна мотивация за дългосрочна заетост.

Една гнила прослойка, витаеща из пазарите на труд във Facebook, казва, че "няма да им работи за 1500 евро. Разни дървени философи сменят по 40 работни места за сезон, защото цел са им дискотеките, наркотиците, слободията и за никакъв хой не стават. пише той в своя пост, в който използва остър и критичен тон към част от кандидатите за работа

В същото време Пенчев прави сравнение с български работници, които заминават в чужбина, където според него приемат сходно заплащане при по-високи разходи за живот. Той поставя под въпрос последователността в избора на работниците и мотивацията им.

Същият Ганьо, не го е срам да слугува на 2/3 от Европа в строителство, туризъм, домашни грижи за същите пари с тройно по-големи битови разходи. Ако ставаш -ставаш във всяка точка на планетата и ще си винаги добре платен и оценен, ако не ставаш, значи не ставаш никъде. пише още Мартин Пенчев в своята публикация

В заключителната част на поста той посочва, че е избрал "труден, но перспективен път“, като акцентира върху развитието на своя екип, който описва като резултат от дългосрочна работа, "разбиране и желание за развитие“, въпреки трудностите в управлението на персонал.