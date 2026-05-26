Собственик на семеен ресторант по българското Черноморие, Мартин Пенчев, публикува в социалните мрежи позиция, която предизвика разнопосочни реакции и нова вълна от коментари относно трудовия пазар в туристическия и строителния сектор.
В публикацията си той критикува част от работещите в бранша, като ги определя като "гнила прослойка“ и твърди, че някои служители отказват работа с възнаграждение около 1500 евро. По думите му, част от тези хора често сменят работни места и не проявяват достатъчна мотивация за дългосрочна заетост.
В същото време Пенчев прави сравнение с български работници, които заминават в чужбина, където според него приемат сходно заплащане при по-високи разходи за живот. Той поставя под въпрос последователността в избора на работниците и мотивацията им.
В заключителната част на поста той посочва, че е избрал "труден, но перспективен път“, като акцентира върху развитието на своя екип, който описва като резултат от дългосрочна работа, "разбиране и желание за развитие“, въпреки трудностите в управлението на персонал.
Night Rider
преди 54 мин.
Мине се не мине време и тоз цървулин изскочи от коневръза, големия "бизнесмен" дето по-далеч от родния си град и цветя на 8-ми март няма да е способен да продаде защото е некадърник. Най-големите му успехи са единствено да лъже какъв голям "бизнесмен" е.
hoodlom
преди 1 ч. и 0 мин.
Шкембо - това тяло не е от работа, ако беше работил - щеше да си фиданка, алчен г*з!
