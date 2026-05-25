Германските туристи, почиващи по българското Черноморие, се очаква да намалеят с между 25% и 30% през предстоящия летен сезон. Основната причина е спирането на чартърните полети от Германия до летищата във Варна и Бургас, обслужвани от българска авиокомпания.

Сериозен удар за ключов пазар

Германският пазар е сред най-важните за българския туризъм, особено в сегмента на пакетните почивки. Според браншови организации годишно страната ни посреща около 200 000 – 250 000 германски туристи с организирани пътувания.

Иван Грошев, председател на Асоциацията на инкаминг агенциите в България, коментира, че при очакван спад от около 30% това означава дефицит от приблизително 60 000 до 75 000 туристи.

Хотелиерите по Черноморието изразяват опасения, че липсата на директни чартърни връзки ще доведе до сериозен спад в заетостта.

Станислав Стоянов, хотелиер, посочва, че макар фалити да не се очакват, част от малките и средни обекти могат да приключат сезона на нулева печалба.

Ограничени ефекти от рекламните кампании

Община Варна е заделила 350 000 евро за реклама на германския пазар с цел компенсиране на очаквания спад. Въпреки това секторът остава скептичен за ефективността на подобни мерки без осигурена въздушна свързаност.

Илин Димитров, подчертава, че рекламата сама по себе си не може да замести липсата на транспорт.

Едно е да рекламираш, друго е да имаш осигурен транспорт. Докато не се реши централно проблемът с авиосвързаността, съм умерен реалист за резултатите. каза пред БНТ министърът на туризма Илин Димитров

Въпреки отменени резервации, към момента няма данни за масова вълна от анулации. В същото време туристическите власти отбелязват, че пазарът остава динамичен и чувствителен към фактори като горивни разходи и транспортна свързаност.