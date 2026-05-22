Започна асфалтирането на обходния участък по вертикалната ос Комотини – Нимфея. Очаква се до ден-два дейностите по полагането на асфалта да приключат, след което ще бъдат поставени мантинели и пътна сигнализация.

Околовръстният път ще бъде готов до 1 юни, посочи регионалният управител на Източна Македония и Тракия Христодулос Топсидис, цитиран от гръцки медии.

Топсидис напомня, че пътят не е под отговорността на регион AMTH, а на Egnatia Odos S.A., въпреки че регионалната администрация е наблюдавала и е оказвала натиск през цялото това време, за да продължи работата, в сътрудничество с Egnatia Odos и фирмата изпълнител.

Международният път Кърджали - Комотини през Маказа бе затворен в началото на месец март заради свлачище в гръцкия участък. Решението бе на местните власти.

Участъкът бе затворен за неопределено време. Пропадането е на 7-ия километър от Комотини по посока границата с България. Движението се пренасочва през обходен маршрут през село Нимфея.

Пътят обаче е планински и с много завои и удължава пътуването Кърджали - Комотини с поне половин час.