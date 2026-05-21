Метеоролозите предупреждават за възможно формиране на мощен "топлинен купол“ над Европа през лятото на 2026 година – атмосферно явление, което може да доведе до продължителни горещи вълни, рекордно високи температури и засушаване в много части на континента. Според анализи на международни метеорологични модели, има индикации за необичайно горещо лято, особено в Централна, Южна и Източна Европа.

Какво представлява "топлинният купол“?

Т.нар. heat dome ("топлинен купол“) е устойчив антициклон, който задържа горещ въздух над даден регион за продължителен период от време. Това атмосферно блокиране действа като "капак“, който не позволява на по-хладен въздух да навлезе и същевременно усилва нагряването на земната повърхност.

При подобни ситуации температурите могат да останат много над климатичната норма в продължение на дни или дори седмици. Именно такива процеси стояха зад някои от най-екстремните горещи вълни в Европа през последните години.

Какво показват прогнозите за лято 2026?

Последните сезонни модели сочат, че през лятото на 2026 г. атмосферата може да бъде силно повлияна от развиващ се "Супер Ел Ниньо“. Това явление често променя глобалната циркулация и увеличава вероятността от екстремни климатични аномалии, включително продължителни жеги в Европа.

Според прогнозите:

Температурите в голяма част от Европа могат да бъдат значително над нормата;

Възможни са нови рекорди над 40°C в части от Южна и Централна Европа;

Рискът от суша и горски пожари ще се увеличи;

Нощните температури също могат да останат необичайно високи, особено в големите градове.

Балканите и България също са в рисковата зона

Балканският полуостров често попада сред най-засегнатите райони при подобни синоптични обстановки. Ако прогнозираният топлинен купол се реализира, България може да преживее продължителни горещи периоди още от юни, с пикове през юли и август.

Очаква се:

Чести температури над 35°C;

Повишен риск от опасни горещи вълни;

Засушаване в някои райони;

Повишена вероятност от летни бури след екстремно нагряване.

Климатичните промени усилват екстремните жеги

Според климатолози Европа е континентът, който се затопля най-бързо в света. Данните показват, че екстремните горещини стават все по-чести, по-продължителни и по-интензивни.

Много експерти предупреждават, че подобни топлинни куполи вече не са рядкост, а започват да се превръщат в характерна част от летния сезон.

Очаква ли ни най-горещото лято досега?

Все още е рано за категорични заключения, но метеорологичните модели все по-ясно подсказват, че лято 2026 може да се окаже сред най-горещите в историята на Европа. Синоптиците ще следят внимателно развитието на атмосферните процеси през следващите седмици и месеци, пишат колегите от Meteo Balkans.