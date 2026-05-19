Цените за чадър и шезлонг на някои плажове по българското Черноморие ще достигнат максимално допустимите тарифи това лято заради сериозния ръст на разходите и инфлацията. Новината съобщи председателят на Асоциацията за развитие на дейностите по управление на морските плажове Симеон Цветков в интервю пред БГНЕС.

Инфлация при концесионните такси и неравностойно положение

Плажният бранш се намира в неравностойно положение, тъй като няма възможност свободно да променя цените на услугите си на пазарен принцип, въпреки постоянния ръст на абсолютно всички текущи разходи. През последните пет години инфлацията, която е приложена върху концесионните такси, възлиза на 42,1%. През настоящото лято при най-скъпите плажове у нас цената за пълен комплект от чадър и шезлонги може да достигне сума от около 21 евро до 23 евро, като цените ще бъдат превалутирани по фиксирания официален курс на Българската народна банка (БНБ).

Сравнение с конкурентните дестинации Гърция и Италия

Въпреки отчетения ръст в ценовите нива, България продължава да бъде значително по-достъпна и евтина лятна дестинация в сравнение с преките си конкуренти на Балканите и в Европа. В Северна Гърция тарифите за плажни принадлежности стартират от 20 евро, докато в популярните гръцки курорти като Миконос или Санторини сумите могат да достигнат до 150 евро за комплект. Напълно аналогична и сходна е ситуацията и на плажовете в Италия.

Новата практика с безплатни принадлежности срещу консумация

През този сезон все по-често по българските плажове ще се прилага практиката заведенията да предлагат чадър и шезлонг без допълнително заплащане, но срещу задължителна консумация, което в Гърция вече постепенно отпада. Очаква се най-ниската сума за задължителна консумация в обектите, които няма да изискват отделна такса за плажния комплект, да варира около 10 евро до 15 евро.