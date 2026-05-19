През април равнището на безработица в страната е 5,27% и запазва стабилни нива, близки до тези от същия период на миналата година, като общо 15 751 души са получили подкрепа за включване на пазара на труда чрез Бюрата по труда. Официалните данни на Агенцията по заетостта показват устойчивост на пазара въпреки динамичната икономическа среда.

Резултати от посредничеството на бюрата по труда

В резултат на активното посредничество на бюрата по труда 14 716 безработни са намерили заетост през месеца. Допълнително 1035 заети лица, учащи и пенсионери са получили съдействие за промяна или развитие в своята професионална реализация. С подкрепата на Агенцията по заетостта общо над 15 700 души са започнали работа през отчетния период.

Спад при регистрираните безработни

В края на април регистрираните безработни в страната са общо 149 517 души. Спрямо предходния месец март се отчита лек спад в броя на регистрираните лица, което от Агенцията по заетостта посочват като пореден сигнал за устойчивост на пазара на труда.

Заявени свободни работни места от бизнеса

От страна на бизнеса през април са заявени 9965 свободни работни места на първичния пазар на труда. Най-голям дял от позициите са обявени в секторите:

Преработваща промишленост

Търговия и ремонт на автомобили

Хотелиерство и ресторантьорство

Държавно управление

Административни и спомагателни дейности

Образование

Селско, горско и рибно стопанство

Строителство

Най-търсени професии на пазара на труда

Сред най-търсените професии през април се нареждат служителите в сферата на персоналните услуги и персоналът, полагащ грижи за хора. Сериозно търсене се отчита още при продавачите, операторите на стационарни машини и съоръжения, водачите на моторни превозни средства, работниците по събиране на отпадъци, както и при работниците в добивната и преработващата промишленост, строителството и транспорта.