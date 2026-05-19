Кампанията по прибирането на розовия цвят тази година отново е изправена пред сериозни затруднения. Розопроизводители предупреждават за недостиг на работна ръка, по-слаба реколта и нарастващ натиск върху сектора заради високите разходи и ниските изкупни цени.

Председателят на Професионалната организация на розопроизводителите Петър Симеонов заяви, че за част от производителите годината ще бъде "по-скоро средна“. По думите му студовете през март са нанесли щети върху насажденията.

Виждаме, че отгоре на самите насаждения цветът го няма - само от двете страни на храста. Това вероятно е вследствие на студовете през март. обясни пред БНТ Симеонов от розовите масиви край Гурково

Въпреки това производителите отчитат като положителен факт, че последните слани не са засегнали сериозно розовите насаждения, както се е случило при овошките в други райони на страната.

Розопроизводителите вече са представили предложения пред министъра на земеделието за по-устойчива подкрепа на сектора. Те настояват маслодайната роза да бъде включена в схемата за обвързана подкрепа от следващия програмен период след 2028 година.

Идеята ни е да получаваме субсидиране на предаден килограм розов цвят, както е при овошките и малините. посочи още розопроизводителят пред БНТ Симеонов

Според производителите са необходими и спешни мерки заради намаляването на обработваемите площи с маслодайни рози. По данни на бранша към момента насажденията в България са около 56 000 декара, но значителна част от тях са изоставени.

Един от най-сериозните проблеми остава изкупната цена на розовия цвят. По думите на Симеонов, около 90% от договорите тази година са сключени на цена от 2,50 евро за килограм.

В същото време разходите за бране, транспорт и еднодневни трудови договори достигат между 0,80 и 1,40 евро на килограм. Към тях се добавят разходи за обработки, препарати, торове, механизация и ръчен труд.

Надяваме се преработвателите и външните фирми да разберат, че този продукт ще става все по-скъп заради редица фактори. подчерта още Симеонов

Беритбата на розовия цвят започва рано сутрин и приключва около 10 часа, за да се запази качеството на цветовете. Кампанията обикновено трае около 20 дни, а тази година може да се удължи заради по-късния цъфтеж.

Работници от розовите масиви споделят, че традицията се предава между поколенията.

В момента в повечето райони се бере т.нар. "втора ръка“ - след като първите разцъфнали цветове вече са събрани.