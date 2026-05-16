Средната брутна заплата в София надхвърли прага от 2000 евро през първото тримесечие на годината, очертавайки сериозна дистанция спрямо останалите региони в страната според статистиката на Националния статистически институт (НСИ). Столицата изпреварва значително големи икономически центрове като Варна, Враца, Стара Загора и Пловдив, където възнагражденията остават под това равнище.

Динамиката в доходите по региони и сектори у нас

Данните от официалната статистика показват, че в други девет области в страната заплатите варират в границите между 1100 и 1200 евро. Водещите пет сред тях са Ловеч, Шумен, Бургас, Габрово и Плевен. На другия полюс са десет области, в които средното възнаграждение не достига 1100 евро. В тази група най-високи са стойностите във Велико Търново, следвано от Пазарджик, Смолян, Монтана и Ямбол. На дъното на класацията се позиционира област Благоевград, където работещите получават средно едва 999 евро.

По отношение на икономическите сектори, технологичната сфера запазва лидерската си позиция по размер на възнагражденията. Веднага след нея се нареждат финансовите и застрахователните дейности, както и сектор "Енергетика“. На обратния край на скалата с най-ниско заплащане остават работещите в селското, горското и рибното стопанство, а на последно място в страната се класират хотелиерството и ресторантьорството.

Причините за трайното първенство на технологичния бранш разяснява Йордан Гинев, който от над 15 години управлява технологични и бизнес организации. Той посочва, че доходите в ИТ индустрията варират в широк диапазон между 1000 и 5000 евро в зависимост от конкретната специализация, използваната технология и натрупания опит. По думите му този стандарт се дължи на факта, че в бранша заплатите винаги са били напълно реални и компаниите плащат пълни данъци върху тях, а самата дейност изисква висока квалификация. През последните години обаче се забелязва успокояване в темповете на растеж както на възнагражденията, така и на броя на наеманите служители.

Промяната в пазарната среда поставя по-високи изисквания към кандидатите, като бурното навлизане на изкуствения интелект (AI) и забавянето на световната икономика пренасочват интереса на работодателите към доказани кадри с над 5 години опит. Този процес създава известни затруднения за по-младите таланти, които тепърва се опитват да навлязат в индустрията. Въпреки регистрираното забавяне в набирането на нов персонал, технологичният сектор продължава да изпитва необходимост от специалисти в определени направления.