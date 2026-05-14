Недостигът на шофьори в автобусния транспорт продължава да се задълбочава и вече води до сериозни проблеми за сектора. Според председателя на Конфедерацията на автобусните превозвачи Магдалена Милтенова основната причина е липсата на адекватни условия и стимули за работещите в бранша.

Тя посочи пред Bulgaria On Air, че от години се настоява за промени в Наредбата за категоризиране при пенсиониране на водачите. По думите ѝ е нелогично шофьорите в градския транспорт да се осигуряват при втора категория труд, а тези по междуселищните линии да не получават същите условия, въпреки че носят еднаква отговорност.

Не може едните шофьори в градския транспорт да бъдат осигурявани като категория 2, а други шофьори по междуселищни линии да не могат да бъдат осигурявани като категория 2. Това е пълен абсурд, защото отговорността на всеки един водач, независимо дали извършва междуселищни или градски превози, е една и съща каза Милтенова пред Bulgaria On Air

Милтенова подчерта, че интересът към професията е много слаб. През миналата година едва 1200 души са придобили категория D, като голяма част от тях са заминали да работят в чужбина. Според нея ниското заплащане, липсата на привилегии и тежките условия на труд правят професията непривлекателна.

Тя коментира и катастрофата на автомагистрала "Хемус“, като призова да се изчакат резултатите от разследването. По думите ѝ компетентните органи ще установят скоростта и обстоятелствата около инцидента, а прибързаните твърдения от различни организации само създават напрежение.

От бранша предупреждават още, че в много населени места вече липсва обществен транспорт заради недостига на кадри. Според Милтенова държавата не прави достатъчно за популяризиране на професията и за задържане на обучените водачи. Тя настоява за повече политическа воля и мерки срещу нерегламентираните превози, както и за осигуряване на европейско финансиране за сектора.

Сериозен проблем остава и остарелият автобусен парк, който е сред най-старите в Европа. Освен това транспортните фирми са под натиск заради постоянно растящите разходи. Милтенова посочи, че цените на горивата и застраховките значително са се увеличили, като застраховката "Гражданска отговорност“ за автобусите вече достига между 850 и 1700 евро, при около 350-400 евро само преди няколко седмици.