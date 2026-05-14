“Преходът към еврозоната беше изключително важен за България и за банковия сектор. Искам да поздравя всички банкови служители във всички банки, защото те осъществиха този преход много гладко и много професионално, като работиха през цялото време по празниците, за да се случи това. Също така искам да поздравя всички институции – БНБ, търговските банки и Министерството на финансите. Бяха положени много усилия, провеждаха се обучения, а инвестициите в този процес надхвърлиха 200 милиона евро. Смятам, че това беше усилие, за което банкерите могат да бъдат поздравени, защото беше нещо наистина значимо; всичко работеше добре и това беше много успешен процес“. Това посочи Петя Димитрова, главен изпълнителен директор и председател на УС на Postbank и председател на АББ при откриването на конференцията “Money Growth: Bulgaria in the Eurozone“.

“Ние сме фокусирани върху консервативни и дългосрочни стратегии. Влязохме в еврозоната в много добра форма и продължаваме да ги следваме, за да бъде това така. Стабилността на банковата система и консервативните политики са ключови за икономиката – това е нейният гръбнак“, посочи Петя Димитрова пред аудиторията.

Тя продължи като отбеляза, че след присъединяването към еврозоната, ако се изключат геополитическите фактори, банковият сектор е много добре капитализиран, много ликвиден и с добри перспективи.

“Членството в еврозоната означава съответствие със законодателството на ЕС и ЕЦБ, което улеснява както банките, така и клиентите. Това прави операциите по-лесни, по-сигурни и по-евтини – кредити, инвестиции, ценни книжа, облигации“, отчете успехите Петя Димитрова.

Според нея, геополитическите фактори оказват влияние, но ефектът им не е моментален и ако ситуацията продължи дълго, тя ще се отрази на икономиката и после на банките. “Засега обаче не виждаме сериозно отражение. Банките следят ситуацията внимателно, поддържат резерви и капитал. Централната банка също предприема превантивни мерки. Засега секторът е стабилен, но ако конфликтите се задържат дълго, това може да се промени“, обясни Димитрова.

“Виждаме, че ползите от членството ни вече започват да се реализират. Кредитният рейтинг на страната беше повишен. Преките чуждестранни инвестиции се увеличиха с 87–88% на годишна база. Няма валутен риск. Няма нужда от конвертиране, което означава, че хората не плащат разходи за обмяна на валута, много такси отпаднаха. Така че ефектите са положителни – повече инвестиции, повече капитал и възможности. Това е добра възможност за бизнеса и хората да инвестират и да управляват финансите си“, анализира пред гостите на форума Петя Димитрова.

Относно свободната ликвидност от минималните резерви на банките, тя отбеляза, че това по-скоро е била обществена дискусия. “Банките винаги са били ясни, че има много други механизми и инвестиционни инструменти, не само кредитирането. Не знам защо в съзнанието на хората всичко се свежда до кредити, но има много други възможности за инвестиции и банките ги използват. Ако погледнем първите данни – виждаме увеличение от около или малко под 3%, което означава, че няма нищо извънредно. Активите на банките са около 120 милиарда, депозитите – близо 100 милиарда, като в края на годината има значителен ръст“, акцентира тя.

В участието си в панела Петя Димитрова пространно коментира предизвикателството на дигитализацията и финтех компаниите. Тя отбеляза, че конкуренцията е добра и носи ползи за клиентите.

“Имаше дебат дали банките ще изчезнат, но виждаме обратното – банките купуват финтех компании. Дигитализацията прави услугите по-бързи, по-евтини и по-удобни. Всички банки инвестират в това – чатботове, автоматизация, мобилно банкиране и клиентите получават услуги 24/7“. Въпреки това вярвам, че човешкият елемент няма да изчезне, аз застъпвам от много време развиване на модела Phygital. Хората продължават да търсят личен контакт. Банките инвестират и в изкуствен интелект – това е нова ера, която ще направи услугите още по-ефективни", допълни тя.

По важния въпрос, засягащ списъка на Работната група за финансово действие (FATF), в който България все още фигурира, Петя Димитрова изтъкна факта, че от 25 мерки страната е изпълнила 22. “За банките това означава повече бюрокрация, повече документи и по-високи разходи и вярвам, че трябва да се реши бързо“, сподели тя.

Попитана от модератора на панела какво би посъветвала новото правителство, Петя Димитрова бе конкретна като заяви, че се надява то да остане ориентирано към пазара и да използва всички ползи от членството ни в еврозоната. “Бизнесът вече се възползва, но държавата – недостатъчно. Има огромни възможности, включително налични европейски средства от около 6 милиарда евро, които не са използвани. Моят съвет е да се възползват максимално бързо от тези възможности“, заключи тя в края на дискусията.