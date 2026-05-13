Най-сериозните прояви на дискриминация в българската икономика са съсредоточени на пазара на труда, където 61,3% от хората се сблъскват с несправедливо отношение при кандидатстване, наемане или определяне на заплатата. Това коментира проф. Баки Хюсеинов, член на Комисията за защита от дискриминация (КЗД), подчертавайки, че икономическите субекти често пренебрегват индивидуалната производителност за сметка на лични характеристики.

Проблемите в държавата се задълбочават от факта, че при равни квалификации и образование често се наблюдават драстични разлики във възнагражденията, съобши той по време на участието си в Bloombergtv.bg информира Plovdiv24.bg. Според проф. Хюсеинов работодателите трябва да се ръководят единствено от това кой ще бъде най-полезен за развитието на предприятието, вместо да проявяват неблагоприятно отношение заради странични фактори.

Тези практики водят до принудителна безработица и социално изключване, като най-уязвими са две основни групи: специалистите между 55 и 64 години и младежите, които тепърва завършват образованието си и нямат трудов стаж. Всяка жертва на подобно отношение може да се обърне към КЗД, като законът предвижда санкции не само за самата дискриминация, но и за евентуален последващ натиск от страна на работодателя върху подалия жалба служител.

Освен санкциите, Комисията залага и на мащабна превенция, като вече над 2000 ръководители на предприятия са преминали специални обучения. Проф. Хюсеинов предупреждава, че икономическата дискриминация пряко води до ниска производителност и забавя икономическия растеж на страната. Наред с трудовите отношения, КЗД работи активно и по сигнали за липса на достъпна среда за хора с увреждания и етническа дискриминация, която засяга над 50% от представителите на малцинствата у нас.

В близко бъдеще фокусът ще се насочи и към т.нар. дигитална дискриминация, както и към прилагането на европейската директива за прозрачност на възнагражденията. Новите правила ще изискат пълна видимост при заплащането, за да се гарантира, че лица, вършещи една и съща работа, получават справедливо и еднакво възнаграждение.