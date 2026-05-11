По-рано днес Plovdiv24.bg ви информира, че млад мъж е в критично състояние след катастрофа в Пловдив, предизвикана от пиян 18-годишен. Сега ще дадем думата и на първите, които са се озовали на мястото на тежкия пътен инцидент. Първо обаче нека си припомнин какво съобщиха от пресцентъра на МВР.
Официално от ОД МВР Пловдив
След 4.30 ч. в неделя екип на сектор "Пътна полиция“ бил насочен към кръстовището между булевард "Източен“ и улица "Райно Попович“ в Пловдив, където лек автомобил "Мерцедес“ се блъснал в електрически стълб, съобщиха от пресцентъра на ОД МВР Пловдив.
На място било установено, че колата управлявал 18-годишен под въздействие на солидно количество изпит алкохол – над 2 промила. Пробата му за употреба на наркотични вещества е отрицателна.
В болница с различни травми са настанени трима негови спътници – 19-годишни момче и момиче и млад мъж на 27 години, за чийто живот лекарите се борят.
Спрямо водача е взета 24-часова полицейска мярка за задържане. По образуваното досъдебно производство работят служители от сектор "Разследване на престъпления по транспорта“.
Говорят първите, озовали се на мястото на катастрофата
"Здравейте. Ситуацията беше ужасна. В колата (джип) имаше шест или седем души. Седящи в багажника. След броени минути те избягаха от мястото на катастрофата. Те знаеха, че нямат право да седят в багажника. Шофьорът отказа да се подложи на дрегер. След като майка му пристигна, той се подложи на теста с усмивка на лице. Усмихваше се, сякаш нищо не е станало. Приятелите му бяха целите в кръв. Брутално!!!", заявиха за медията ни момчета, слезли първи да помогнат на пострадалите, след като съвсем случайно се озовават на мястото на тежкото пътнотранспортно произшествие.
