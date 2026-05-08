Около 22 часа в сряда дежурен патрул на РУ-Труд реагирал на сигнал за пострадал при сбиване в село Калековец. Проверката на място установила, че при скарване помежду им местен жител нанесъл побой над свой по-възрастен съсед и счупил огледало на автомобила му.

Пострадалият е транспортиран в пловдивска болница за оказване на спешна медицинска помощ. Нападателят е задържан за срок до 24 часа в полицейския арест. По случая е образувано досъдебно производство, съобщиха от пресцентъра на ОД МВР Пловдив.

Plovdiv24.bg научи от свои източници, че още същата вечер човекът е починал в лечебното заведение. Към момента обаче обстоятелствата около смъртта не са напълно изяснени, защото починалият е имал здравословни проблеми още преди инцидента и тепърва разследващи ще установяват дали настъпването на смъртта има нещо общо с побоя.