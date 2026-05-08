За инцидент в Пловдив научи Plovdiv24.bg. Той е станал в днешния следобед на булевард "Княгиня Мария Луиза" близо до кръстовището с бул. "Източен" в посока от "Тракия" към центъра на града.

Ударили са се два автомобила, за щастие няма данни за тежко пострадали хора. По едната от колите обаче има по-сериозни материални щети. Ударът е между лек автомобил "Мерцедес" и миниван.

Движението за кратко е било затруднено, съобщиха очевидци на ситуацията. Причината за възникването на пътнотранспортното произшествие най-вероятно е неспазена дистанция.

Шофирайте внимателно, настилките в Пловдив и областта са мокри.