Младият учител-възпитател Вяра Махова не се призна за виновна по обвиненията за причиняване на смърт по непредпазливост и поради тази причина делото срещу нея в Окръжен съд - Пловдив ще протече по общия ред, предаде репортер на Plovdiv24.bg. Това стана факт след проведеното днес разпоредително заседание.

Инцидентът е от 8 януари 2024 година и става на улица "Барикадите" в квартал "Гагарин". Според обвинителния акт Вяра Михова е нарушила правилата за движение при управление на лек автомобил "Нисан Микра“ и по непредпазливост е причинила смъртта на 82-годишната М. Трифонова, която е настъпила на следващия ден.

Делото вече бе върнато веднъж на прокуратурата заради неясна формулировка на обвинението.

По време на днешното заседание адвокатът на подсъдимата отново не се съгласи с тезата на прокуратурата, както и с направения следствен експеримент.

"Ако прокуратурата беше коректна, щеше поне да ни покани да присъстваме на следствения експеримент, но не го направи. Освен това той е проведен през деня и при ясно време, докато инцидентът е настъпил в тъмната част на деня и при интензивен валеж. В обвинителният акт пише, че обвиняемата по неясни причини е била разсеяна, не наблюдавала пътната обстановка и не реагирала на опасността“, в което всъщност няма никаква конкретика“, заяви адвокатът на Вяра Махова.

Той пожела делото да тръгне по общия ред, с изслушване на свидетели и вещи лица. Съдия Теофана Спасова насрочи следващото заседание на 3 юни от 13 часа.