Катастрофа затруднява движението в района на едно от най-натоварените кръстовища в Пловдив, научи Plovdiv24.bg.

Става дума за пътнотранспортно произшествие на булевард "Санкт Петербург" в района на Аграрния университет.

Ударили са се джип "Тойота" и камион, който е със смолянска регистрация. Две от четирите ленти са блокирани, има сериозно задръстване в платното в посока надлез "Родопи".

Няма данни за сериозно пострадали хора, а единствено за материални щети. Органите на реда тепърва ще установяват причината за възникването на сблъсъка.