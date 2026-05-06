Тежък пътен инцидент е станал на Бетонния мост в Пловдив, където по думите на очевидци над 80-годишен шофьор е блъснал младеж, управляващ електрическа тротинетка пред магазин от веригата "Била“. Пострадалият е откаран от екип на Спешна помощ в неконтактно състояние, разбра Plovdiv24.bg.

От пост в социалните мрежи става ясно, че сблъсъкът е възникнал на зелен светофар. Младежът е преминавал през кръстовището с висока скорост, когато е бил ударен от лек автомобил, извършващ ляв завой.

Свидетелите на инцидента описват ситуацията като изключително тежка и отправят емоционален апел към всички ползватели на електрически тротинетки. Според тях липсата на предпазни средства е изиграла фатална роля, тъй като младежът не е носил каска в момента на удара и призовават за задължителното ѝ използване, за да бъдат спасени човешки животи на пътя.