Пожар мобилизира екипите на огнеборците в Пловдив, след като пламъци обхванаха пристройка до жилищна сграда в район "Южен“. Инцидентът е станал преди минути на ул. "Димитър Талев“, където екипите се борят за овладяване на огъня, информира репортер на Plovdiv24.bg.

Пожарникарите се опитват да ограничат стихията да се разрасне към съседните постройки.

Над мястото се издига гъст бял дим, който се вижда от разстояние. Около мястото на инцидента се е събрала група от граждани, които наблюдават работата на екипите.

Към момента пожарникарите продължават работата по пълното потушаване на огнището и обезопасяването на района. Няма данни за пострадали хора при инцидента.