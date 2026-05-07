Удавникът на Гребната база бил възпиран да не се хвърля в канала, но той въпреки това успял да го направи, съобщиха за Plovdiv24.bg от полицията. Мъжът е над 50-годишен и е отнесъл със себе си истинските подбуди да сложи край на живота си. Свидетели твърдят, че служители на "Общинска охрана" го спрели да не скочи от моста, но той заобиколил и влязъл в канала от друго място.

Сигналът е подаден около 14,00 часа, съобщи директорът на Пожарната в Пловдив старши комисар Васил Димов. На място и в момента има линейки и противопожарни автомобили.

Това е вторият нещастен случай в района на Гребна база през последните 5 дни

На 5 май млад мъж сложи край на живота си чрез обесване. На тялото тогава се натъкна случаен минувач, който се разхождал край горичката. Тялото било в близост до реката. Незабавно бил подаден сигнал до органите на реда и на място пристигнали служители на полицията. Следи от насилие не са открити.

Случаят се разследва от служители на Второ РУ в Пловдив.