За сериозен инцидент на магистрала "Тракия" близо до Пловдив научи Plovdiv24.bg. Става дума за запалено полуремарке на 123-ия километър край отбивката за Царацово.

Движението е затруднено, свободна за преминаване е единствено изпреварващата лента. Към момента няма данни за сериозно пострадали хора. Органите на реда тепърва ще изясняват причината за възникването на огъня.

"Временно движението при км 123 на АМ "Тракия", в посока Бургас се извършва в изпреварващата лента поради ПТП. Движението се регулира от пътна полиция", съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

Шофирайте внимателно!