Има вероятност магазинът на "Билла" на булевард "Шести септември" 221 в Пловдив да бъде запазен, а бъдещият строеж да засегне единствено паркинга на обекта, който не е никак малък. Plovdiv24.bg научи, че преди време се е провел конкурс за избор на инвеститор, на който веригата да продаде паркинга.

Изискването е било да се построят единствено жилищни сгради с възможно най-много апартаменти. Била е постигната договорка с брата на общинския съветник в ОбС Пловдив Георги Колев - Владислав Колев, който преди време в съседство построи гигантска сграда. Целта на инвестицията е да се заселят колкото се може повече хора, за да пазаруват в "Билла". Първо е разглеждан вариант да се събори магазинът и да се строи наново, но финалното решение е да бъде запазен и да го ремонтират.

Решихме да отправим официално запитване до хранителната верига дали магазинът ще бъде съборен заради ново строителство, откъдето ни отговориха по доста витиеват и неясен начин. От него обаче по-скоро става ясно, че информацията ни е достоверна и че около въпросното място наистина в близко бъдеще предстои да започне нов строеж.

Какво ни отговориха от "Билла"

Благодарим за направеното запитване и възможността да предоставим реална информация по темата, с която да разсеем потенциални слухове и да успокоим нашите клиенти в града.

Магазинът на Billa на ул. "Шести септември“ 221 в Пловдив е сред най-успешните ни обекти в региона както по отношение на финансовите си резултати, така и по отношение на доверието на клиентите. Бъдещите ни планове за обекта са изцяло насочени към неговото развитие и не е предвидено затваряне на магазина за реконструкция.

Като компания с динамично развитие, Billa България идентифицира възможности за реализиране на по-широки формати, в рамките на които нейните търговски обекти се интегрират като част от комплексни концепции. Такъв подход би могъл да бъде приложен и при този обект в бъдеще, но на този ранен етап не бихме могли да предоставим по-детайлна информация.

Можем категорично да потвърдим, че магазинът на Billa ще остане на същото място и ще продължи да посреща своите клиенти.