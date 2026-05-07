До 15 дни събарят турския ресторант "Антик". В администрацията на район "Централен" вече е входиран ПБЗ (План за безопасност и здраве), който осигурява безопасни условия натруд и здравословна среда на работното място, особено в строителството, съобщи за Plovdiv24.bg кметът на Район "Централен" Георги Стаменов.

От обяснителната записка към плана става ясно каква е характеристиката на строежа. По проект на този терен трябва да бъде построена жилищна сграда. Теренът е частен.

Ресторантът, който се намира на бул. "Шести септември" 216, точно преди кръстовището с бул. "Източен", е затворен от няколко месеца.

Ресторант "Антик" съществува над 15 години, като предлаше традиционни турски ястия, приготвяни на барбекю или фурна пред погледите на клиентите. Предлагаше и доставки до посочен адрес.

Със своите 170 места и чудесна градина, бе предпочитано място за частни партита, фирмени и семейни тържества.