През първото тримесечие на 2026 г. общинските администрации на територията на област Пловдив са издали разрешителни за строеж на 368 жилищни сгради с 2 235 жилища в тях и с 259 304 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 127 други сгради с 88 708 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради са по-малко с 20.9%, а жилищата в тях - с 49.8%. Общата им застроена площ намалява с 44.4%. Броят на разрешителните за строеж на други сгради намалява с 9.9%, а тяхната РЗП - с 48.0%.

В сравнение с първото тримесечие на 2025 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради запазват броя си, но жилищата в тях намаляват с 9.7%, а разгънатата им застроена площ - с 24.3%. Разрешителните за строеж, издадени на други сгради, са по-малко с 13.6%, докато тяхната РЗП нараства с 0.2%.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови сгради са издадени за територията на следните общини: "Родопи" - на 159 жилищни сгради със 191 жилища в тях и на 31 други сгради; "Марица" - на 72 жилищни сгради с едно жилище в тях и на 34 други сгради; Пловдив - на 53 жилищни сгради с 1 791 жилища и на 15 други сгради; Садово - на 15 жилищни сгради с 19 жилища в тях и на 6 други сгради. През първото тримесечие на 2026 г. в областта е започнал строежът на 288 жилищни сгради с 1 223 жилища в тях и със 155 577 кв. м. обща застроена площ и на 100 други сгради с 80 482 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие се наблюдава намаление в броя на започнатите жилищни сгради с 28.4%, жилищата в тях намаляват с 11.9%, а общата им застроена площ - с 20.7%. Броят на започнатите други сгради нараства с 11.1%, а общата им застроена площ - с 36.5%. В сравнение с първото тримесечие на 2025 г. започнатите нови жилищни сгради са по-малко с 0.3%, жилищата в тях намаляват с 0.9%, но общата им застроена площ нараства с 0.7%.

Започнатите други сгради нарастват с 53.8%, а съответната им РЗП - с 97.7%. Строителството на най-голям брой нови сгради в областта е стартирало на територията на следните общини: Родопи - 107 жилищни сгради със 120 жилища в тях и 36 други сгради; Пловдив - 73 жилищни сгради с 945 жилища в тях и 3 други сгради; Марица - 44 жилищни сгради с по 1 жилище в тях и 23 други сгради; Садово - 11 жилищни сгради с 13 жилища и 5 други сгради.