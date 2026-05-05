През 2025 година строителният сектор в България преминава през период на мащабен подем, а област Пловдив категорично затвърждава лидерската си позиция като най-динамичния център за инвестиции и реална строителна дейност в страната. На фона на общия ръст на продукцията, който достига впечатляващите 28 581 млн. лв., Пловдивският регион се откроява като абсолютен първенец по брой издадени разрешения за строеж на нови жилищни сгради. С цели 1 628 одобрени проекта за над 12 600 жилища, Пловдив изпреварва дори София-град по интензитет на планираното жилищно строителство - където има 1 094 разрешителни за жилищни сгради с 12 484 жилища в тях.

Доминацията на региона не се изчерпва само с жилищния сектор. Пловдив е водещ и в сегмента на индустриални, складове, търговски обекти, където бизнесът демонстрира изключителна активност с 638 издадени разрешителни.

Тази тенденция се пренася и в реалното изпълнение на обектите - областта е на първо място в България по започнато ново строителство на жилищни сгради, като през годината там са стартирали 1 221 нови проекта, сочат данните на Камарата на строителите в България за 2025 година.

Докато в национален мащаб се забелязва лек спад в общата квадратура (РЗП) на започнатите обекти, Пловдив продължава да поддържа високи темпове на работа, включително и при административните сгради.

Паралелно с обемите на строителство, секторът преминава през сериозна икономическа трансформация. Общите разходи за труд в страната скачат с над 22%, а цената на един отработен час достига средно 17,78 лв (9,09 евро). Въпреки че средното работно време на един служител леко намалява, общата заетост се разширява, за да отговори на нуждите на пазара. Специализираните строителни дейности бележат най-сериозен скок от близо 26%, което е ясен индикатор за технологичното обновяване и сложността на съвременните проекти.

Пловдив завършва годината със солидни резултати и при въвеждането на готови обекти в експлоатация. Със своите 733 завършени сгради и над четвърт милион квадратни метра разгъната площ, регионът остава един от основните двигатели на жилищния пазар и е на второ място в страната. Първа е София с 883 жилищни сгради с 9 054 жилища в тях с разгърната площ от 779 858 кв. м.

Докато София-град води по общ брой нови апартаменти, Пловдив и неговата околност печелят битката по брой отделни сградни единици, което подчертава устойчивия интерес към по-ниско и средно застрояване в региона.